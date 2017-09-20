Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске (Беларусь) передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) свое видение условий освобождения заложников и ожидают ответ, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО своё видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь Украина готова к компромиссу для освобождения наших граждан", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

"Ожидаем ответа на это предложение от РФ и ОРДЛО", - добавила она.