События

18:19 20.09.2017

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске (Беларусь) передала представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) свое видение условий освобождения заложников и ожидают ответ, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО своё видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь Украина готова к компромиссу для освобождения наших граждан", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

"Ожидаем ответа на это предложение от РФ и ОРДЛО", - добавила она.

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Интерфакс-Украина
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