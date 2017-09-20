Решение о спецконфискации средств Януковича вступает в силу 21 сентября – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что в четверг, 21 сентября, вступит в силу решение суда о спецконфискации $200 млн средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

"21 числа юридически доказанным фактом будет то, что вступит в законную силу решение суда о спецконфискации $200 млн средств организованной преступной группировки Януковича. Это приблизительно 5 млрд грн", - сказал Ю.Луценко в среду на брифинге в Запорожье.

При этом он добавил: "Мы свой хлеб не зря едим, и все средства, выделенные на прокуратуру, сторицей возвращаем государству".

Ранее в Днепре генпрокурор сообщил, что через несколько дней $200 млн, полученных от спецконфискации средств бывших чиновников из окружения сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, поступят в государственный бюджет.