События

18:15 20.09.2017

Решение о спецконфискации средств Януковича вступает в силу 21 сентября – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что в четверг, 21 сентября, вступит в силу решение суда о спецконфискации $200 млн средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

"21 числа юридически доказанным фактом будет то, что вступит в законную силу решение суда о спецконфискации $200 млн средств организованной преступной группировки Януковича. Это приблизительно 5 млрд грн", - сказал Ю.Луценко в среду на брифинге в Запорожье.

При этом он добавил: "Мы свой хлеб не зря едим, и все средства, выделенные на прокуратуру, сторицей возвращаем государству".

Ранее в Днепре генпрокурор сообщил, что через несколько дней $200 млн, полученных от спецконфискации средств бывших чиновников из окружения сбежавшего президента Украины Виктора Януковича, поступят в государственный бюджет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Представители Киева передали свое видение условий освобождения заложников

Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыски в госучреждениях Полтавы

В ближайшие дни $200 млн "семьи Януковича" будут перечислены в госбюджет

Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

Апелляционный суд дал разрешение на задержание судьи Киреева

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители Украины вновь поставили вопрос создания в ТКГ новой подгруппы по вопросам границы

Мэр Одессы несет политическую ответственность за трагедию в лагере "Виктория" – генпрокурор

К трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе могла привести коррупция

Апелляция на приговор фигурантов дела 2 мая в Одессе будет представлена в суд на следующей неделе

В Киеве может появиться станция метро "Почайна" и Северный мост

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
смарт часы
РЕКЛАМА