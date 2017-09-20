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18:11 20.09.2017

Мэр Одессы несет политическую ответственность за трагедию в лагере "Виктория" – генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что городской голова Одессы Геннадий Труханов несет политическую ответственность за трагедию в одесском детском лагере "Виктория", где при пожаре погибли дети, однако о юридической ответственности речь пока не идет.

"Следствие я контролирую лично и гарантирую, что кто-либо из причастных к созданию предпосылок пожара и трагедии будут привлечены к ответственности, "стрелочниками" не обойдутся. С другой стороны, обвинения в адрес мэра Одессы на этот момент не имеют под собой юридического основания", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Запорожье в среду.

Он рассказал, что из Одесской мэрии изъята вся документация относительно работы детского лагеря. "Если окажется, что мэр был ознакомлен с предписаниями пожарных, у него возникнут юридические проблемы", - сказал Ю.Луценко.

"На этот момент у него в любом случае политическая ответственность за ситуацию, которая произошла", - подытожил генпрокурор.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Интерфакс-Украина
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