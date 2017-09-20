К трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе могла привести коррупция

К трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе, где при пожаре погибли дети, могла привести не только служебная халатность, но и коррупционная составляющая, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, Ю.Луценко в ходе брифинга в Днепре сообщил, что должны быть тщательно изучены причины, почему с июня 2017 года в лагере была отключена противопожарная сигнализация, что "может свидетельствовать о поиске той охранной структуры с соответствующей лицензией, которая бы предложила вероятным злоумышленникам лучшие откаты".

"Также все это время не были заполнены резервуары воды. Пожарная инспекция несколько раз присылала предписания об устранении этих очевидно опасных для жизни детей вещей. В письменном виде эти предписания направлялись и в лагерь, и в районную администрацию по месту нахождения лагеря, а оттуда – в мэрию", - отметил Ю.Луценко.

В Генпрокуратуре также подчеркивают, что в этом деле "будет изучаться роль заместителя городского головы Одессы, который отвечает за вопросы образования".

"Если она (заммэра – ИФ.) действительно получала эти предписания, то ее ответственность также будет серьезной", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.