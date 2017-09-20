Апелляция на приговор фигурантов дела 2 мая в Одессе будет представлена в суд на следующей неделе

Апелляционная жалоба на оправдательный приговор в отношении фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе будет представлена в апелляционный суд на следующей неделе, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Суд отказался принимать, с нашей точки зрения, абсолютно обоснованные доказательства причастности лиц к указанным событиям - это видео событий, показания свидетелей, которые узнают конкретных обвиняемых, и признание одного из тех, кто был на стороне "Русской весны" и разоблачает своих единомышленников. Но все это отказался принимать суд", - сказал Ю.Луценко журналистам в Днепре, комментируя решение суда в отношении лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014 в г.Одессе, которые привели к гибели людей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду.

Он подчеркнул, что в этой ситуации прокуратура "не даст взбудоражить Одессу" и "избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу".

"Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет представлена на следующей неделе", - сказал Ю.Луценко.

Генеральный прокурор отметил, что в апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направлении производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.