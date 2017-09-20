В Киеве может появиться станция метро "Почайна" и Северный мост

В среду, 20 сентября, состоялось заседание Комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации, на котором был поддержан ряд переименований улиц и объектов в столице.

Как сообщает пресс-служба КГГА, следовательно, некоторые из переименований поддержанные Комиссией и в соответствии с процедурой, направленные на общественные обсуждения. Что касается других, готовятся соответствующие проекты решений, которые будут направлены на рассмотрение профильных постоянных комиссий Киевсовета для дальнейшего голосования депутатами на пленарном заседании.

"В Киевсовет в ближайшее время будут направлены проекты решений о переименовании станции метро "Петровка" в станцию метро "Почайна", о переименовании Московского моста в Северный мост, проект решения об уточнении названия парка "Оболонь", а именно: парк "Урочище Наталка", о переименовании улицы Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина", - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, прошли общественные обсуждения и направлены в Киевсовет следующие переименования: улицы Кировоградской в ул.Владимира Брожка; улицы Октябрьской в ул.Сулимовскую; переулка Панфиловцев в ул.Иова Борецкого; улицы Анри Барбюса в ул.Василия Тютюнника; улицы Маршала Жукова в ул.Кубанской Украины; улицы Николая Матеюка в ул.Василия Иваниса; присвоение скверу на ул.Сечевых Стрельцов,27 названия "Сквер Канадский"; переименование сквера Андрею Иванову в сквер "Латвийский"; присвоение скверу между ул.Жилянская, ул.Короленковская, Тарасовская имени Дмитрия Пешева; переименование линии метрополитена "Куреневско-Красноармейская" в "Оболонско-Теремковскую".

Также названия получат 34 новые улицы.

На общественные обсуждения направлены следующие предложения по переименованию: улицы Павла Пестеля на ул.Братства Тарасовцев; улицы Саратовской в ул.Героев Базара; библиотеки Вали Котика в честь Ивана Григоровича-Барского; улицы Курской в ул.Геннадия Воробьева; улицы Мельникова в ул. Юрия Ильенко; улицы Желябова на ул.Марии Капнист; улицы Александра Сабурова в ул. Сержа Лифаря; улицы Клинической в ул.Геннадия Кнышова.

"Председатель Комиссии - заместитель председателя КГГА Алексей Резников объявил перерыв до 26 сентября. Заседание Комиссии продолжится в следующий вторник", - говорится в сообщении.