В Кропивницком задержаны вооруженные участники кримининальной "сходки"

В г.Кропивницкий задержаны 27 вооруженных представителей криминалитета, собравшихся обсудить перераспределение "сфер влияния", сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

"Сотрудники оперативных подразделений полиции Кировоградской области при поддержке бойцов спецподразделения полиции КОРД обнаружили на территории одного из кафе г.Кропивницкий группу вооруженных людей", - сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Собравшиеся являются жителями трех областей - Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. Часть из них уже была ранее судима за преступления различной степени тяжести.

Во время задержания, которое прошло в рамках всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка", у преступников было изъято два автомата, два револьвера, два пистолета и одна граната Ф-1. Оружие отправлено на экспертизу.

По факту задержания открыто следствие.