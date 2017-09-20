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15:53 20.09.2017

Харьковский горсовет просит Гройсмана не допустить закрытия воздушного пространства над городом

Харьковский городской совет обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над городом.

"Харьковский горсовет обращается к вам, глубокоуважаемый Владимир Борисович, с просьбой рассмотреть возможность вынести решение указанного вопроса на высший государственный уровень и обратиться к EASA (Европейскому агентству авиационной безопасности, осуществляющее контроль над безопасностью движения в авиапространстве Европы – ИФ) с просьбой не вводить данный документ в действие, ограничившись действующими запретами на полеты над зоной проведения антитеррористической операции", - говорится в обращении, принятом депутатами на очередной сессии Харьковского горсовета в среду.

В документе отмечается, что по информации ООО "Нью Системс АМ", управляющей международным аэропортом "Харьков", в Госавиаслужбу Украины от EASA поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиадвижении в восточной части Украины, в частности, признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации (международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье").

"В случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые путешествия представителей локального бизнеса, что окажет серьезное отрицательное влияние на экономическое состояние центральной и восточной частей Украины. Последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников", - говорится в обращении горсовета к В.Гройсману.

В Госавиаслужбе агентству сообщили, что ведомство получило такой проект бюллетеня по безопасности EASA и участвует в консультациях с причастными органами для формирования официальной позиции.

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