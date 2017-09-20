В Умань прибыли более 30 тыс. паломников-хасидов

Более 30 тыс. паломников-хасидов из 14 стран мира прибыли в Умань на празднование Нового года - Рош ха-Шана, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"В настоящее время нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - отмечается в сообщении.

Правопорядок обеспечивают более 500 полицейский. Кроме того, им помогают 17 сотрудников полиции Израиля.

Культовые мероприятия состоятся 20-22 сентября.

Как известно, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан. Он родился в городе Меджибуж (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

До октября 1917 года хасиды посещали могилу цадика (праведника) Нахмана в Умани, но в 1920 году правительство приняло решение кладбище снести и землю отвести для строительства жилых домов. Тогда один из богатых киевских евреев купил участок земли с могилой Нахмана и построил на этом месте домик. В 30-е годы паломничество к могиле Нахмана прекратилось, возобновившись лишь с 1988 года.

Дома верующие на Новый год устраивают праздничный стол и обряд освящения трапезы (кидуш), которая начинается не как обычно, хлебом с солью, а хлебом с медом. После кидуша произносят благословение на плоды и едят яблоки, обмакивая их в мед.