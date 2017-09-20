События

13:18 20.09.2017

Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в Полтавском городском совете в рамках уголовного производства о нарушении правил экологической безопасности, сообщает местное издание "Трибуна".

"Обыски проводятся в кабинете заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Наталии Сук", - пишет издание.

По информации "Трибуны", заблокированы кабинеты еще ряда чиновников горсовета.

Ссылаясь на слова старшего следователя Генпрокуратуры Виталия Конончука, издание сообщает, что обыски проводятся по решению суда в рамках расследования уголовного производства по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение правил экологической безопасности).

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарии по этому поводу от правоохранительных органов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Апелляционный суд дал разрешение на задержание судьи Киреева

НАБУ начало расследование возможных коррупционных деяний экс-главы АП Лёвочкина

Землетрясение в Мексике унесло жизни 248 человек

Около 140 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

Боевики за сутки 23 раза обстреляли позиции сил АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

У входа в Одесский горсовет возникла потасовка между активистами и муниципальной охраной

В октябре-ноябре на воинскую службу призовут почти 10,5 тыс. человек

Объекты социальной инфраструктуры будут проверены на соблюдение мер безопасности - Гройсман

Мощный ураган "Мария" движется в сторону Пуэрто-Рико

Харьковскую полицию возглавит начальник полтавского главка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog44.html
РЕКЛАМА