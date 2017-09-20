Генпрокуратура проводит обыски в Полтавском горсовете

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в Полтавском городском совете в рамках уголовного производства о нарушении правил экологической безопасности, сообщает местное издание "Трибуна".

"Обыски проводятся в кабинете заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Наталии Сук", - пишет издание.

По информации "Трибуны", заблокированы кабинеты еще ряда чиновников горсовета.

Ссылаясь на слова старшего следователя Генпрокуратуры Виталия Конончука, издание сообщает, что обыски проводятся по решению суда в рамках расследования уголовного производства по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение правил экологической безопасности).

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарии по этому поводу от правоохранительных органов.