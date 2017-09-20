Объекты социальной инфраструктуры будут проверены на соблюдение мер безопасности - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение о предоставлении права контролирующим органам проверять объекты социальной инфраструктуры.

"Сегодня мы примем решение и дадим право контролирующим органам проверять такие объекты, особенно там, где дети, люди пожилого возраста. Мы все проверим. У нас нет самоцели кого-то штрафовать, но у нас есть цель заставить каждого думать своей головой о том, чтобы обеспечит качественный уровень безопасности", - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду, комментируя трагедию в детском лагере "Виктория" в Одессе.

Он отметил, что ранее введенный запрет на проверки не означал, что теперь можно злоупотреблять и "играть" с безопасностью людей.

"Могу вам сказать, что это будет касаться, в том числе и вопросов продовольственной безопасности. Мы также позволим проверять там, где есть проблемы с продовольствием, чтобы украинцы находились в безопасных условиях и, в конце концов, получали безопасное питание в Украине", - сказал В.Гройсман.

Пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Позднее полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.