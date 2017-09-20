События

11:19 20.09.2017

Мощный ураган "Мария" движется в сторону Пуэрто-Рико

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мария" в среду может достигнуть юго-восточной части Пуэрто-Рико, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

Ураган продолжает сохранять наивысшую - пятую - категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра достигает 280 км/ч.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что "Мария" принесет "серьезные разрушительные последствия".

"Мы знаем, что этот удар будет для нас более мощным и разрушительным, чем предыдущий (ураган "Ирма" - ИФ)", - сказал Р.Росселло.

Накануне ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции - острова Гваделупа. По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, в результате стихии было разрушено "все, что только можно купить за деньги". Из-за сильных порывов ветра крыши более 70% жилых домов были снесены.

Ранее на Карибские острова и на США обрушился мощный ураган "Ирма". Шторм вызвал значительные разрушения, погибли свыше 80 человек, более половины из них - на островах Карибского моря.

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