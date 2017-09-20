Полиция усилила меры по обеспечению безопасности перед сессией Одесского горсовета

Полиция Одессы предпринимает меры для обеспечения безопасности граждан во время сессии Одесского городского совета в среду ввиду поступления информации о том, что неизвестные могут принести в здание взрывоопасные предметы.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица могут пронести взрывоопасные предметы в здание Одесского горсовета. Поэтому полиция вынуждена усилить меры по пропуску лиц на сессию городского совета", - сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области в среду.

МВД также просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и не устраивать провокации.

Начало ХIX сессии Одесского горсовета запланировано на 10.00 среды.