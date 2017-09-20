События

08:42 20.09.2017

На Харьковщине двухлетний ребенок госпитализирован из-за того, что выпил растворитель – полиция

В Чугуевскую центральную районную больницу Харьковской области госпитализирован двухлетний мальчик с химическим ожогом гортани.

"У него констатирован химический ожог слизистой оболочки гортани. Состояние здоровья средней тяжести. Предварительно установлено, что он вместе с отцом, находясь в гараже дачного домовладения, открыл бутылку с растворителем и сделал глоток", - сообщает отдел коммуникаций Главного отделения Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Журнала единого учета правонарушений. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Интерфакс-Украина
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