События

07:22 20.09.2017

Боевики за сутки 23 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки и в дальнейшем продолжили обстрелы позиций украинской армии, одиночно используя минометы различных калибров… В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики после 18.00 обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, окрестности Песок – из минометов калибра 120 мм. Также боевики обстреливали окрестности Майорска, Верхнеторецкого и Невельского.

На Луганском направлении боевики вечером обстреливали Новозвановку из минометов и Станицу Луганскую из гранатометов.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Водяного из крупнокалиберных пулеметов.

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