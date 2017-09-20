Пограничники изъяли более килограмма марихуаны, которую украинец хотел вывезти в РФ – Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали на границе с РФ гражданина Украины, который пытался нелегально вывезти в РФ 1,2 кг марихуаны, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчина пересекал границу в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) на автомобиле Renault и направил машину на полосу движения "зеленый коридор", однако пограничники, имевшие предварительную информацию от СБУ и заметившие взволнованность водителя, решили провести углубленный осмотр.

"Служебная собака Тайк четко сработала на транспортное средство. В ходе частичного демонтажа мягкого покрытия пола в салоне автомобиля у пассажирского сиденья в 3-х свертках обмотанных клейкой лентой пограничники обнаружили 1,2 килограмма вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета. По словам владельца, обнаруженное вещество - марихуана", - говорится в сообщении.

Пограничники оформили все необходимые документы и передали задержанного и обнаруженные наркотики сотрудникам СБУ в Харьковской области для принятия дальнейших правовых решений.