Израильские военные сбили беспилотник "Хезболлы" - "Гаарец"

Армия обороны Израиля сбила беспилотник иранского производства, который использовался ливанской шиитской группировкой "Хезболла", пишет во вторник израильская газета "Гаарец".

По данным издания, беспилотник вошел в нейтральную демилитаризованную зону, введенную после окончания войны Судного дня (1973 год) в районе Голанских высот между силами Израиля и Сирии.

Отмечается, что силы ПВО Израиля уничтожили беспилотник с помощью противоракетного комплекса "Пэтриот".

Перехват летательного аппарата произошел за несколько часов перед тем, как премьер-министр Израиля должен был выступать перед Генеральной Ассамблеей ООН, добавляет "Гаарец".