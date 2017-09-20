События

05:31 20.09.2017

Израильские военные сбили беспилотник "Хезболлы" - "Гаарец"

Армия обороны Израиля сбила беспилотник иранского производства, который использовался ливанской шиитской группировкой "Хезболла", пишет во вторник израильская газета "Гаарец".

По данным издания, беспилотник вошел в нейтральную демилитаризованную зону, введенную после окончания войны Судного дня (1973 год) в районе Голанских высот между силами Израиля и Сирии.

Отмечается, что силы ПВО Израиля уничтожили беспилотник с помощью противоракетного комплекса "Пэтриот".

Перехват летательного аппарата произошел за несколько часов перед тем, как премьер-министр Израиля должен был выступать перед Генеральной Ассамблеей ООН, добавляет "Гаарец".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях

За время действия безвиза ЕС посетили 5,8 млн украинцев, отказ во въезде получил 61 человек

Саакашвили требует все документы, на основании которых он был лишен гражданства

В ближайшие дни в Украине похолодает

Парубий подписал закон "Об образовании"

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД Украины и Финляндии в Нью-Йорке обсудили противодействие агрессии РФ

Более 40 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

Кабмин 20 сентября намерен утвердить проект меморандумов с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической и финподдержке преследования виновных в катастрофе МН17

Мощное землетрясение зафиксировано в районе столицы Мексики

Президенты Украины и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
барбекю на price.ua
РЕКЛАМА