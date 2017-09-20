Главы МИД Украины и Финляндии в Нью-Йорке обсудили противодействие агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Финляндии провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой стороны обсудили вопросы противодействия агрессии России против Украины и сохранения европейских санкция против РФ, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Особое внимание было уделено путям урегулирования российско-украинского конфликта. В этой связи были обсуждены модальности возможного развертывания миротворческой операции ООН во всех оккупированных районах Донбасса, ее потенциальной роли в поддержке имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Также стороны обсудили гибридные угрозы европейской безопасности, создаваемые РФ, и способы противодействия им.