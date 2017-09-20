Более 40 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

По меньшей мере, 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос в результате мощного землетрясения, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на губернатора штата Грако Рамиреса.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Мексики. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Сильные подземные толчки также ощущались в Мехико, который находится в 120 км от эпицентра землетрясения.

По данным властей, некоторые здания обрушились в результате землетрясения, под завалами могут находиться люди. Движение на улицах во многих районах города перекрыто, из-за чего образовались многокилометровые пробки.

Многие здания в столице страны эвакуированы, международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу.

Также сообщается о перебоях в работе сотовой связи и интернета.