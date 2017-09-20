Кабмин 20 сентября намерен утвердить проект меморандумов с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической и финподдержке преследования виновных в катастрофе МН17

Кабинет министров Украины на заседании 20 сентября намерен одобрить проекты меморандумов о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины о политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в сбивании 17 июля 2014 года над Донбассом "Боинга-777" рейса MH-17.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данный вопрос на заседании представит министр иностранных дел Павел Климкин.

Кабмин намерен утвердить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в октябре - ноябре 2017 года.

Планируется рассмотреть проекты законов о материальной ответственности военнослужащих и других лиц, а также о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Правительство намерено утвердить плана мер по решению проблемных вопросов создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Планируется рассмотреть вопросы формирования наблюдательного совета публичного акционерного общества "Укзализныця".

Также правительство планирует внести изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований.

Кабмин намерен рассмотреть выделение в 2017 году средств для осуществления природоохранных мероприятий.

Правительство планирует одобрить концепцию развития электронного управления в Украине.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.