События

00:32 20.09.2017

Мощное землетрясение зафиксировано в районе столицы Мексики

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в районе столице Мексики - Мехико, сообщило во вторник агентство "Блумберг".

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8, а его эпицентр находился к востоку от Мехико.

В свою очередь некоторые американские СМИ сообщили, что магнитуда землетрясения достигала 7,4.

СМИ отмечают, что за несколько часов до землетрясения, в Мехико прошли учения с целью подготовки к подобному стихийному явлению.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

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Интерфакс-Украина
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