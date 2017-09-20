Мощное землетрясение зафиксировано в районе столицы Мексики

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в районе столице Мексики - Мехико, сообщило во вторник агентство "Блумберг".

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8, а его эпицентр находился к востоку от Мехико.

В свою очередь некоторые американские СМИ сообщили, что магнитуда землетрясения достигала 7,4.

СМИ отмечают, что за несколько часов до землетрясения, в Мехико прошли учения с целью подготовки к подобному стихийному явлению.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.