Президенты Украины и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Украины Петр Порошенко и президент Болгарии Румен Радев на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и кооперации в вопросах гуманитарной политики и защиты прав национальных меньшинств, сообщает пресс-служба украинского президента.

Кроме того, в ходе встречи П.Порошенко поблагодарил Р.Радева за позицию Болгарии в вопросах поддержания территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

"Глава государства также отметил последовательную позицию Болгарии в отношении политики санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что соответствующие санкции должны сохраняться до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины…. Президент Порошенко поблагодарил болгарскую сторону за активное содействие в вопросах европейской интеграции Украины, в частности относительно ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины. Была выражена надежда на продолжение эффективного взаимодействия двух стран во время председательства Республики Болгария в Совете ЕС в 2018 году", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

В завершение встречи, П.Порошенко пригласил Р.Радева посетить Украину.