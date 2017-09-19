После выступления Трампа Нетаньяху заявил, что никогда не слышал столь смелой речи в ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник написал на своей странице в "Твиттере", что за более чем 30 лет работы с ООН он ни разу не слышал такой смелой речи как та, которую президент США Дональд Трамп произнес на Генассамблее ООН.

"За более чем 30 лет моего опыта (взаимодействия - ИФ) с ООН, я никогда не слышал более сильной или более храброй речи", - отметил премьер.

"Президент Трамп рассказал всю правду о великих опасностях, стоящих перед нашим миром, и обратился с мощным призывом противостоять им для того, чтобы обеспечить будущее человечества", - добавил Б.Нетаньяху.

Ранее, выступая перед Генассамблеей ООН, президент США заявил, что будущее мира всецело находится в руках членов Организации.

"Наша встреча проходит в многообещающее время, но также и во время большой опасности - поднимем ли мы мир на новые высоты или позволим ему упасть в долину слома - это полностью зависит от нас", - заявил он.

"Каждый день несет опасности и угрозы для всего, что нам дорого - террористы и экстремисты набрали мощь и распространились по всем регионам планеты", - добавил Д.Трамп, обозначая основные проблемы, по его мнению, угрожающие миру на данный момент.