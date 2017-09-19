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22:02 19.09.2017

Главы МИД Украины и Египта встретились на полях Генассамблеи ООН – Беца

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"С министром иностранных дел Египта С.Шукри. Много интересных идей, как активизировать наши двусторонние отношения", - написала она на своей странице в Фейсбук, сопроводив сообщение совместной фотографией министров.

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