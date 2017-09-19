ЕСПЧ принял жалобу Химикуса, в которого стрелял нардеп Пашинский

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу Вячеслава Химикуса, в которого стрелял заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Пашинский, сообщила его адвокат Марина Паринова.

"Европейский суд по правам человека принял жалобу Химикуса на неэффективное расследование и признал ее приоритетной", - написала М.Паринова на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.

1 февраля, Печерский райсуд Киева констатировал, что В.Химикус имеет статус потерпевшего в деле. "Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщила М.Паринова на своей странице в соцсети Facebook. В то же время, по ее словам, прокуратура Киевской области не согласна с таким определением.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следственные действия в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой народного депутата Украины С.Пашинского все еще продолжаются.

1 августа С.Пашинский сообщил, что уголовное производство по инциденту со стрельбой, в котором он был фигурантом, закрыто Генеральной прокуратурой Украины

Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное производство от 31 декабря 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодека Украины закрыто в связи с отсутствием состава уголовных преступлений в действиях С.Пашинского, В.Химикуса и Я.Олейника.