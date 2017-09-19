Первым руководителем Полицейской академии в Украине назначен боец АТО, начальник патрульной полиции Харькова Лисничук

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во вторник, 19 сентября, подписал приказ, которым по результатам конкурсного отбора на должность начальника Полицейской академии Нацполиции Украины назначен майор полиции Вадим Лисничук.

"По результатам конкурсного отбора, приказом главы Национальной полиции Вадим Лисничук назначен на должность начальника Полицейской академии", - сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Харькова агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что начальник патрульной полиции Харькова В.Лисничук покидает занимаемую должность, чтобы возглавить Полицейскую академию Украины.

В.Лисничук был назначен начальником патрульной полиции Харькова в начале ноября 2016 года. До этого, с марта 2016 года, был начальником патрульной полиции Черкасс.

В 2014 году В.Лисничук одним из первых пошел добровольцем в зону АТО в составе добровольческого батальона "Киев-1". В 2015 году поступил на службу в ряды патрульной полиции Нацполиции Украины.

Как сообщалось, 5 июля С.Князев сообщил о подписании приказа, которым утверждено положение о ведомственном полицейском вузе. 29 августа был анонсирован отбор на должность руководителя Полицейской академии.