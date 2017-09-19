События

19:12 19.09.2017

Боевики с полуночи 8 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 8 раз обстреляли позиции украинских сил в зоне антитеррористической операции, о потерях не сообщается, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили перемирие", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

С полуночи обстановка больше всего обострилась на Луганском направлении, где количество провокаций противника в последнее время существенно возрастает. Так, почти с часа ночи боевики дважды стреляли из минометов калибра 120 мм по украинским опорным пунктам на подступах к Новотошковскому, а около 7 утра применили артиллерию калибра 152 мм.

Кроме того, под минометный обстрел НВФ попали украинские укрепления у Крымского.

На Донецком направлении стрелковое оружие боевиков работало вблизи Каменки и Майорска. Из вооружения БМП противник стрелял по украинским позициям в окрестностях Зайцевого.

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Интерфакс-Украина
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