Лукашенко отменил визит в Россию в рамках учений "Запад-2017"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что количество реально задействованных в российско-белорусских учениях "Запад-2017" сил и войск намного больше официально заявленных, а президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию из-за дерзкого поведения российских военных по отношению к гражданам Беларуси.

"Активная фаза этих учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь, что дает возможность скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил), который значительно превышает официально анонсированный. По состоянию на 19 сентября реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, более 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей / подводных лодок различного класса", - приводит данные А.Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО во вторник.

Он также отметил, что в финальной части учений планировалось совместное посещение президентами Российской Федерации и Республики Беларусь одного из полигонов на территории России. "Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси", - добавил А.Турчинов.

По данным секретаря СНБО, самые масштабные военные маневры запланированы на территории РФ - на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области, полигоне 336 бригады морской пехоты береговых войск Балтийского флота "Хмелевка" и общевойсковом полигоне "Павенково" Балтийского флота в Калининградской области, а также на 714 полигоне ВДВ "Красные Струги" в Псковской области; на территории Республики Беларусь - на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Минская обл.). и полигоне "Брестский" 38 отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

А.Турчинов также сообщил, что 18 сентября на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области для высшего военно-политического руководства РФ (президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов) был продемонстрирован показательный тактический эпизод ведения маневренной обороны и переход в наступление. Он также приводит данные, какие силы участвовали в этом маневре.

"По отзывам иностранных наблюдателей, эффективность действий сухопутной и особенно воздушной компоненты войск, привлеченных к учениям, была существенно уменьшена и "испорчена" из-за сильного дождя в районе учений. Также было сорвано проведение запланированной на 18 сентября высадки тактического десанта в районе Крючково (Тверская обл.), расположенной на расстоянии 600 км от полигона "Луга", - констатирует А.Турчинов.

Он также указал, что российские медиаресурсы "пели громкие дифирамбы" применению на учениях новых танков Т-90 М и Т-80 БВМ, которые выполняли "исключительно пассивную, рекламную функцию". Кроме того, российские СМИ пытались скрыть факт осуществления ракетного залпа боевого вертолета по зрителям учений, отметил секретарь СНБО.