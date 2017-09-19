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18:18 19.09.2017

Учения ВСУ "Несокрушимая стойкость" проводятся для противодействия возможным провокациям со стороны военных РФ на учениях "Запад-2017"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что командно-штабные учения Вооруженных сил Украины "Несокрушимая стойкость – 2017" проводятся с целью противодействия возможным провокациям со стороны российских военных, задействованных в российско-белорусских учениях "Запад-2017".

"Для поддержания боевой готовности и противодействия возможным провокациям со стороны российских военных, согласно плану, продолжаются стратегическое командно-штабные учения Вооруженных сил Украины "Несокрушимая стойкость - 2017", к которым также привлекаются другие военные формирования Украины", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО во вторник.

Он отметил, что в ходе учений осуществляется наращивание возможностей органов военного управления по управлению войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий. "В ходе практических действий украинские военные демонстрируют высокую полевую выучку и боевые возможности", - добавил секретарь СНБО.

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