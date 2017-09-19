Киберполиция в Харькове выявила хакера, который через веб-камеры следил за гражданами

В Харькове оперативники киберполиции Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №5, выявили 23-летнего хакера, который, используя вредоносное программное обеспечение, незаконно вмешивался в компьютерные сети украинских и иностранных интернет-пользователей.

Как сообщает во вторник департамент киберполиции Национальной полиции Украины, полицейские установили, что мужчина получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора.

"Таким образом хакер имел возможность контролировать работу компьютеров, а также используя веб-камеры пользователей ПК, следить за их личной жизнью", - рассказал начальник отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Слободского управления киберполиции департамента киберполиции Денис Колесник.

В Харькове во время санкционированного обыска квартиры злоумышленника, полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное ПО. Отмечается, что именно этот "вирус" он использовал для несанкционированного доступа к персональной информации пользователей сети Интернет.

По словам Д.Колесника, количество инфицированных "машин" - около 100. В настоящее время рассматриваются различные версии и мотивы таких действий подозреваемого.

"Анализируя ту информацию и те данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди "жертв" хакера также и члены украинских политических партий", - отметил Д.Колесник.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей).

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 6-ти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.