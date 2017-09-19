События

17:42 19.09.2017

МИД призывает украинцев к осторожности в связи с ураганом "Мария" в Центральной Америке

К островам Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканская Республика, Гваделупа, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат, Мартиника приближается ураган "Мария", находящимся там гражданам Украины рекомендуют быть осторожными, сообщает во вторник днем на своей странице в Facebook Департамент консульской службы МИД Украины.

По информации Национального Центра ураганов США, ураган "Мария" имеет четвертую категорию уровня опасности. Жителям и туристам Северо-восточных островов Карибского моря стоит ожидать ураган ориентировочно 19-20 сентября 2017 года.

МИД рекомендует украинцам, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без надобности не покидать помещения, а туристам - воздержаться в ближайшее время от поездок в регион. Также МИД просит следить за сообщениями об урагане и следовать инструкциям спасательных служб.

Департамент консульской службы МИД Украины рекомендуем гражданам Украины обращаться в следующие дипломатические учреждения:

- на территории Пуэрто-Рико и Сент-Китс и Невис - на "горячую линию" посольства Украины в США по телефону + 1-202-322 2616, адрес электронной почты emb_us@mfa.gov.ua;

- на территории Гваделупы и Мартиники - на "горячую линию" посольства Украины во Франции по телефону +33 (0) 1430-60-737, адрес электронной почты еmb_fr@mfa.gov.ua;

- на территории Монтсеррат - на "горячую линию" посольства Украины в Великобритании по телефону +44 207 727-63-12, адрес электронной почты еmb_gb@mfa.gov.ua;

- на территории Гаити и Доминиканской Республики - на "горячую линию" посольства Украины в Республике Куба по телефону + 535 429-51-31, адрес электронной почты emb_cu@mfa.gov.ua;

- на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

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