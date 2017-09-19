События

16:04 19.09.2017

В КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили книги XVII-XVIII веков

В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" во вторник пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения предметов старины и боеприпасов к оружию.

"При оформлении супругов граждан Украины, которые направлялись с неконтролируемой территории пешком, пограничники совместно с сотрудниками ГФС среди личных вещей обнаружили 4 старинные книги "Евангелия" и "Писание святого Иоанна" XVII-XVIII веков", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Указанных граждан и обнаруженные книги передали работникам ГФС.

Кроме того, в ходе осмотра автомобиля, который следовал с неподконтрольной Украины территории через этот же контрольный пункт, пограничники нашли в бардачке автомобиля 25 патронов к малокалиберному оружию.

"Выявить патроны помогла служебная собака, натренированная на поиск оружия. Для дальнейшей проверки гражданина Украины и обнаруженные патроны передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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