События

15:29 19.09.2017

Украина пригласила иностранцев к наблюдению за учениями "Репид Трайдент-2017"

Украина на добровольной основе пригласила иностранных экспертов для наблюдения за активной фазой украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Рэпид Трайдент – 2017" (Rapid Trident – 2017).

"Украина, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ, в соответствии с требованиями раздела VI Венского документа 2011 года, на добровольной основе пригласила иностранных наблюдателей к проведению наблюдения за военной деятельностью во время учений "Репид Трайдент – 2017". Сейчас в пункт въезда/выезда Львов прибыли восемь представителей государств, которым были направлены соответствующие приглашения - от Беларуси (2), Польши (1), Румынии (1), Словакии (2) и Венгрии (2)", - говорится в сообщении Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Управлении Генштаба ВСУ напомнили, что в упомянутых учениях принимают участие 14 стран, при этом общая численность привлеченного личного состава равна 2тыс. 110 человек. Кроме того, к учениям привлекаются 96 боевых бронированных машин, 4 единицы артиллерии и 2 боевых вертолета.

Работа иностранных специалистов на территории Украины в рамках миссии наблюдения за военной деятельностью продлится до 22 сентября 2017 года

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Интерфакс-Украина
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