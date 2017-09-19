Спасатели Николаева получили защитное обмундирование от Немецкого общества международного сотрудничества GIZ GmbH

Подразделения николаевского гарнизона и аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области получили во вторник партию из 50 комплектов специального защитного обмундирования.

Как сообщается на сайте ГСЧС, в комплекты вошли пожарные защитные сапоги, защитные пожарные рукавицы из композиционной кожи, пожарные костюмы и пожарные каски с комплектующими. Глава гарнизона оперативно-спасательной службы области вручил сертификаты руководителям подразделений, в которые поступит защитное обмундирование. Начальники Центрального, Заводского, Ингульского и Корабельного районных отделов г.Николаева и аварийно-спасательного отряда специального назначения получили их для подчиненных частей.

"Данное обмундирование поступила в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям от Немецкого общества международного сотрудничества GIZ GmbH в рамках проекта "Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями", и соответственно распределено по областным гарнизонам. Комплекты "боевой" одежды отвечают всем международным стандартам качества. Это очередной шаг в процессе реорганизации и реформирования ГСЧС", - заявил начальник облуправления Максим Грицаенко в ходе церемонии передачи.