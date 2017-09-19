События

14:53 19.09.2017

В Молдове начались учения спасателей "EU MOLDEX 2017" при участии ГСЧС Украины

Во вторник, 19 сентября, в Молдове начались масштабные международные полевые учения по реагированию на чрезвычайные ситуации "EU MOLDEX 2017" в рамках Программы по предотвращению, готовности и реагирования на катастрофы природного и техногенного характера для стран Восточного партнерства "PPRD Еast IІ".

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, участвуют в учениях спасательные команды из 6 стран-партнеров программы "PPRD Еast IІ": Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина, а также 3 команды от механизма гражданской защиты ЕС - Дании, Чехии и Румынии. Кроме спасательных команд и команд технической помощи, к участию в учениях привлечена команда международных экспертов по гражданской защите, группа экспертов по оценке и наблюдатели из стран-членов ЕС.

От ГСЧС Украины в учебах участвуют подразделение аварийно-спасательных и специальных работ повышенного риска, подразделение радиационной и химической защиты, кинологическое подразделение, а также подразделение подводного разминирования и офицер связи. Украинскую команду, которая состоит из 24-х специалистов и 6 единиц техники, возглавил заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

На протяжении трех дней, с 19 по 21 сентября, участники учений отработают сценарий реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную масштабным землетрясением.

Основной целью учений является проверка и совершенствование процедур сотрудничества в сфере гражданской защиты, активизация оперативного сотрудничества и координации между группами реагирования, апробация процедуры предоставления и получения помощи через Механизм гражданской защиты ЕС, включая коммуникацию и координацию с Центром координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии.

Участники учений могут улучшить оперативную совместимость оборудования, командных и координационных структур, процедур и коммуникационных средств стран-партнеров с возможностями ЕС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили требует все документы, на основании которых он был лишен гражданства

В ближайшие дни в Украине похолодает

Парубий подписал закон "Об образовании"

Полицейскую Академию Украины возглавит начальник патрульной полиции Харькова

СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра Первомайска

ПОСЛЕДНЕЕ

Тела трех давно погибших альпинистов найдены на Эльбрусе

В Одессе прошли учебно-методические сборы специалистов силовых структур Украины по противодействию терроризму

Саакашвили обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине

Жители Крыма испытывают проблемы с мобильным интернетом

Рабский труд более 40 млн человек используется в наши дни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5780.html
РЕКЛАМА