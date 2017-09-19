В Молдове начались учения спасателей "EU MOLDEX 2017" при участии ГСЧС Украины

Во вторник, 19 сентября, в Молдове начались масштабные международные полевые учения по реагированию на чрезвычайные ситуации "EU MOLDEX 2017" в рамках Программы по предотвращению, готовности и реагирования на катастрофы природного и техногенного характера для стран Восточного партнерства "PPRD Еast IІ".

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, участвуют в учениях спасательные команды из 6 стран-партнеров программы "PPRD Еast IІ": Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина, а также 3 команды от механизма гражданской защиты ЕС - Дании, Чехии и Румынии. Кроме спасательных команд и команд технической помощи, к участию в учениях привлечена команда международных экспертов по гражданской защите, группа экспертов по оценке и наблюдатели из стран-членов ЕС.

От ГСЧС Украины в учебах участвуют подразделение аварийно-спасательных и специальных работ повышенного риска, подразделение радиационной и химической защиты, кинологическое подразделение, а также подразделение подводного разминирования и офицер связи. Украинскую команду, которая состоит из 24-х специалистов и 6 единиц техники, возглавил заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

На протяжении трех дней, с 19 по 21 сентября, участники учений отработают сценарий реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную масштабным землетрясением.

Основной целью учений является проверка и совершенствование процедур сотрудничества в сфере гражданской защиты, активизация оперативного сотрудничества и координации между группами реагирования, апробация процедуры предоставления и получения помощи через Механизм гражданской защиты ЕС, включая коммуникацию и координацию с Центром координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии.

Участники учений могут улучшить оперативную совместимость оборудования, командных и координационных структур, процедур и коммуникационных средств стран-партнеров с возможностями ЕС.