В Одессе прошли учебно-методические сборы специалистов силовых структур Украины по противодействию терроризму

В Одессе при координации Антитеррористического центра Украины состоялись комплексные учебно-методические сборы водолазных специалистов силовых структур Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В обнародованном во вторник сообщении отмечается, что кроме отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в сборах приняли участие представители Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В течение недели участники сборов отрабатывали тактику и технику действий в составе тактических групп при выполнении специальных заданий на воде и водных объектах. Вместе с тем, представители указанных ведомств усовершенствовали навыки по действиям в составе штурмовой группы на борту судна во время освобождения заложников и обезвреживания террористов", - говорится в информации.

Также во время тренировок отрабатывалось слаживание подразделений и тренировки водолазов на выносливость. Во время заплыва водолазы, экипированные только костюмами и ластами, за 4 часа преодолели расстояние около 10 километров.

Целью этих занятий является также формирование и совершенствование единых планов, навыков и практических умений, необходимых для успешного выполнения специальных задач с использованием специалистов-водолазов.

"Эти сборы отличались от предыдущих тем, что был добавлен элемент тренировок с использованием служебной собаки на борту судна. Стоит отметить, что для абордажав этот раз использовались три различных судна по габаритам и высоте, одно из которых было на рейде, то есть непосредственно в море. Относительно длительного заплыва, то сложность была в том, что высота волны, сила течения и дальность были значительно больше, чем на прошлых сборах. Так, было действительно трудно и иногда казалось, что эту дистанцию мы не сможем преодолеть самостоятельно. Однако непоколебимая вера в себя и свои силы и поддержка коллег, находившихся рядом, помогли добраться до финиша", - рассказал начальник сектора инструкторов отдела подготовки персонала Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины майор Роман Мищук.