События

13:55 19.09.2017

Жители Крыма испытывают проблемы с мобильным интернетом

Во вторник днем устраняют последствия аварии в районе Керчи на востоке Крыма, в результате которой жители региона испытывают проблемы с мобильным интернетом, сообщил официальный представитель оператора связи в республике - компании "К-Телеком".

"У нас авария на ВОЛС, выехали сотрудники, в ближайшее время ее устранят", - сказал собеседник агентства.

По данным корреспондента "Интерфакса", мобильного интернета нет уже несколько часов в Симферополе, также имеются проблемы в Севастополе. Вместе с тем, жители Ялты сообщают, что у них проблем нет.

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