Трое украинских военных ранены в АТО за сутки

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины были ранены в течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий погибших нет, ранения получили трое наших воинов", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Мотузяник отметил, что боевики применяли минометы на донецком и мариупольском направлениях. Силы АТО были вынуждены открывать огонь в ответ, при этом используя стрелковое вооружение.

Как сообщалось, в сводке пресс-центра штаба АТО за 18 сентября сообщилось о ранении двух украинских военнослужащих.