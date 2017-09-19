В Умань уже прибыли более 21,6тыс. паломников-хасидов

Работники украинской полиции продолжают обеспечивать соблюдение общественного порядка в местах паломничества хасидов в Умани (Черкасская обл.), которых к утру вторника уже прибыло более 21,6тыс. человек, сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"По состоянию на утро 19 сентября в город Умань на празднование Рош-га-Шана прибыло более 21,6тыс. паломников-хасидов из 12 стран мира", - говорится в обнародованном во вторник днем сообщении.

Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов и осуществления культовых мероприятий круглосуточно обеспечивает сводный отряд сотрудников полиции численностью более 500 человек.

"В настоящее время нарушений общественного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - информируют в областном главке полиции.

В ведомстве напомнили, что культовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги состоятся 20-22 сентября 2017 года.