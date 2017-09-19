СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра Первомайска

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке вице-мэра города Первомайск Николаевской области.

"Правоохранители установили, что заместитель главы города областного значения требовала 25 тысяч гривень от местного предпринимателя за согласование разрешительной документации на установку рекламных конструкций. Чиновница обещала коммерсанту обеспечить упрощенную процедуру рассмотрения заявки, лично инициировав рассмотрение в горсовете", - сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник.

Сотрудники спецслужбы задержали заместителя мэра на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновницу задержали. Решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.