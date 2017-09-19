Около 3,5тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале

В связи с тем, что во вторник в центральной части Киева запланировано несколько акций с массовым участием граждан, для надлежащего обеспечения правопорядка правоохранители усилят превентивные меры, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Всего около 3500 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы. Работа полицейских патрулей и нацгвардийцив организована таким образом, чтобы должным образом обеспечить правопорядок. Усиленные наряды правоохранителей будут дежурить в местах проведения. На этой территории будет частично ограничено движение автотранспорта. Будут проводиться поверхностные проверки и другие превентивные меры", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

На улицах города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Предусмотрено функционирование контрольно-пропускных пунктов на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.