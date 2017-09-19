По фактам событий возле Черноморского суда открыто еще одно уголовное дело

Следователи полиции квалифицировали факты столкновений активистов с правоохранителями под зданием Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.) в минувший понедельник по еще одной статье - как угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа.

"Участники акции распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку по работникам полиции и служебному автобусу. В связи с этим следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В информации отмечается, что при обеспечении общественной безопасности 20 полицейских обратились за медицинской помощью с телесными повреждениями различного типа.

Ранее по факту этих событий было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в понедельник, 18 сентября, Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).

После этого активисты ряда всеукраинских организаций заявили о намерении добиваться уголовного наказания для следователей прокуратуры Одесской области и Генеральной прокуратуры Украины, которые халатно отнеслись к своей работе в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Позже активисты проукраинских организаций начали строить баррикады из подручных средств, чтобы заблокировать выезды от здания Ильичевского горсуда и не дать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, освобожденных по решению суда.

Активисты начали разбирать брусчатку, стаскивать шины, паллеты и другие подобные предметы, из-за чего у них возник конфликт с сотрудниками полиции. Так, активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление.

Со своей стороны правоохранители не дали активистам прорваться. Также в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.

Пока продолжались столкновения активистов с полицией, сотрудники правоохранительных органов смогли вывести из здания суда фигурантов дела 2 мая, их родственников и адвокатов.