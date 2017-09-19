Неизвестные напали на одного из оправданных фигурантов дела 2 мая в Одессе

Неизвестные напали на одного из фигурантов дела по факту событий 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), которого суд признал невиновным.

Как сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, инцидент произошел на одной из заправок на выезде из города Черноморск Одесской области. О нападении в полицию сообщил адвокат избитого.

При этом Р.Форостяк опроверг информацию, что мужчине "пробили череп". У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы ребер.

По факту нападения начато уголовно производство по ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители жду результаты экспертизы для окончательной квалификации нападения.