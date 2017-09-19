События

10:48 19.09.2017

Неизвестные напали на одного из оправданных фигурантов дела 2 мая в Одессе

Неизвестные напали на одного из фигурантов дела по факту событий 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), которого суд признал невиновным.

Как сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, инцидент произошел на одной из заправок на выезде из города Черноморск Одесской области. О нападении в полицию сообщил адвокат избитого.

При этом Р.Форостяк опроверг информацию, что мужчине "пробили череп". У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы ребер.

По факту нападения начато уголовно производство по ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители жду результаты экспертизы для окончательной квалификации нападения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра Первомайска

По фактам событий возле Черноморского суда открыто еще одно уголовное дело

Под Радой митингуют медики

В Херсоне утром при пожаре погибли двое детей

Урагану "Мария" присвоена максимальная 5-я категория

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 3,5тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в правительственном квартале

Инициатива миротворческой миссии ООН на Донбассе не должна отвлекать от имплементации Минских договоренностей - Хуг

Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро

Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом в Казахстане

США, Германия, Великобритания, Канада, Япония и еще 137 стран готовы поддержать реформу ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА