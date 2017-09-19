В Херсоне утром при пожаре погибли двое детей

Утром 19 сентября в г.Херсон при пожаре в жилом доме погибли трое человек, по предварительным данным, из них двое детей, еще два человека пострадали и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во вторник.

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре в доме по ул.Сагайдачного, 9 поступила спасателям в 4:49. Загорелась кровля 2-этажного жилого дома на площади свыше 200 кв.м с дальнейшим распространением огня на второй этаж. В 7:00 подразделения ГСЧС локализовали пожар. К гашению было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Накануне, 18 сентября, пожарные спасли двоих детей в г.Узин Белоцерковского района Киевской области.

Информация о пожаре в квартире на 5 этаже 5-этажного дома на ул.Леси Украинки поступила спасателям в 17:22, в 18:12 пожар был ликвидирован. При этом спасатели вынесли из задымленной квартиры двоих детей, 2007 и 2011 г.р., которые на момент возникновения пожара находились в квартире сами.

"Врачи осмотрели детей, в госпитализации нет необходимости… Вероятная причина возникновения пожара - детские шалости с огнем", - говорится в сообщении.