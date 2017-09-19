Ночью в Николаеве из ювелирного магазина вынесли 5 кг золота стоимостью 3 млн грн – полицейские

Четверо злоумышленников в масках в ночь на понедельник похитили из ювелирного магазина Николаева три сейфа с 5 кг золота на 3 млн грн, сообщили в Отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

"Сегодня ночью, 18 сентября, из ювелирного магазина в помещении супермаркета на пр.Богоявленском были похищены золотые украшения. Четверо злоумышленников в масках, разбили две стеклянные двери, проникли в помещение около 2.00 и похитили три сейфа с золотыми ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в 5.00", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В информации отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством ГУНП в Николаевской области. В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение.

"По предварительным данным, похищено 5 кг золотых изделий на сумму более 3 млн грн. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Сейчас изучаются видео с камер наблюдения. Известно, что воров было четверо, они были в черных масках", уточнили правоохранители.

Начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значимый ущерб потерпевшему", что наказывается лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводятся неотложные следственные действия, на месте происшествия работают эксперты.