В связи с возгоранием торфополей на Черкасщине объявлена чрезвычайная ситуация – ГСЧС

В Черкасской области из-за возгорания большой площади торфяников объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пожар возник 17 сентября в Черкасском районе, возле поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, где загорелась сухая трава.

"Из-за большой площади возгорания и появление очагов горения на торфополях, в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Проведенной мобильно-оперативной группой Управления разведкой, на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.

По состоянию на 15.00 18 сентября, в районе поселка Ирдынь развернуто постоянно действующий сводный отряд, в состав которого вошли 4-х подразделения управления ДСНС из областного центра, а также пожарные расчеты из Белозерского и Дубиивського лесничеств и местная пожарная команда из поселка Ирдынь.

Всего на месте проведения работ сконцентрированы группировки сил, в которые входят 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.

Для восстановления работы специальных насосов Государственного предприятия "ЧЕРКАССЫТОРФ" на месте работают рабочие группы "Облэнерго". По завершению работ, для смачивания торфополив появится возможность поднять в мелиоративных каналах уровень воды.

Вместе с тем, работниками лесного хозяйства с помощью тракторов проводится обвалование и создание мелиоративных полос вокруг опасных участков.

Для ограничения пребывания в опасной зоне посторонних лиц, представителями полиции вокруг места пожара перекрыты все автомобильные и пешеходные пути.

"К таким возгораниям с наступлением времени осенних полевых работ и сезона охоты часто приводит человеческий фактор", подчеркнули спасатели.

В ГСЧС предупредили, что в случае изменения направления ветра, в населенных пунктах Ирдынь, Белозерье и Дубинивка, возможно задымление воздуха.