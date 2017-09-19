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08:16 19.09.2017

Шеф Пентагона обсуждал с министром обороны Южной Кореи возможность размещения в стране тактического ядерного оружия – СМИ

Министр обороны США Джеймс Мэттис признал в понедельник, что обсуждал с министром обороны Южной Кореи Сон Юн Му возможность размещения в стране тактического ядерного оружия, сообщает The Washington Post.

"Дж.Мэттис, выступая перед журналистами в Пентагоне, подтвердил, что он и министр обороны Сон Юн Му обсуждали эту тему в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Дж.Мэттис не сообщил, поддерживает ли он идею размещение ядерного оружия на территории Южной Кореи, однако отметил, что "обсуждались все имеющиеся возможности".

Издание отмечает, что ядерное оружие было размещено на территории Южной Кореи во времена "холодной войны", однако выведено из страны в 1991 г.

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