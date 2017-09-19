Комиссар ЕС призвал к международному сотрудничеству в борьбе против киберугроз

Европейский союз представит во вторник в Брюсселе план конкретных действий в области кибербезопасности, заявил комиссар ЕС по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Мы отстаем. Это факт. Мы должны были предвидеть настоятельную необходимость кибербезопасности. Теперь мы должны реагировать. И лучше поздно, чем никогда", - сказал он, выступая в понедельник на конференции по международной безопасности киберпространства, которая была организована Францией на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Текст выступления распространен Еврокомиссией в Брюсселе.

Он подчеркнул, что предлагаемые в плане действия будут предприняты Евросоюзом, но в цифровом обществе, в котором живет современный мир, имеют глобальную перспективу.

По мнению европейского комиссара, киберугрозы усилились и их характер изменился. Они стали стратегическими, потому что затрагивают важнейшие инфраструктуры и сами основы демократии. Киберпреступность стала инструментом в геополитике и конфликтах (гибридных и иных). Она стала эндемичной, потому что распространяется подобно лесным пожарам через интернет. Угрозы стали универсальными в силу растущей взаимосвязанности мира.

Д.Аврамопулос подчеркнул, что ни одна страна не может обеспечить кибербезопасность в одиночку. ЕС будет укреплять свое Агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA), которое базируется в Греции.

ООН и НАТО должны, по мнению европейского комиссара, стать важнейшими площадками международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами.

"Наше сотрудничество с НАТО будет углубляться, особенно в связи с угрозами хорошо известного "гибридного" типа", - подчеркнул он.