События

07:00 19.09.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Mоdex - новые возможности финансовых технологий"

Во вторник, 19 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция основателя, CEO лучшей социальной платформы для платежей в Британии-2017 "Money Mail Me" Михая Ивашку (Mihai Ivascu), который входит в рейтинг "Forbes" моложе тридцати лет, на тему "Mоdex - новые возможности финансовых технологий". Modex по версии "The Fintech Times" входит в 10 стартапов, которые изменят мир (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (050) 858-21-61 (Татьяна Ещенко).

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