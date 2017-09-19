Во вторник на ул. Набережно-Корчеватской закроют движение транспорта – КГГА

В столице на участке ул. Набережно-Корчеватской во вторник перекроют движение транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"19 сентября с 7:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта на ул. Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 94 до пер. Набережного, в связи с обустройством верхнего слоя дорожного покрытия", – говорится в сообщении на сайте мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор" в понедельник.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.